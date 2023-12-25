533 مليون جنيه مقترح الخطة الاستثمارية بشمال سيناء للعام المالى الجديد

شمال سيناء ـ محمد حسين

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد 2024/2025 يبلغ 533 مليونا و120 ألف جنيه.

وأضاف المحافظ، خلال الاجتماع الذى عقد برئاسته وبحضور اللواء هشام الخولى، نائب المحافظ، العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة ورؤساء مجالس المدن، بالإضافة إلى المهندس ناجى محمد، رئيس جهاز تعمير سيناء، صبحية أبو الفتوح مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة، أن نصيب ديوان عام المحافظة من مقترح الخطة الاستثمارية يبلغ 266.5 مليون جنيه.

وأشار المحافظ إلى أن نصيب مركز العريش من مقترح الخطة الاستثمارية يبلغ 104.7 مليون جنيه، ونصيب مركز بئر العبد، 53 مليون جنيه، ونصيب مركز الحسنة، 10.7 مليون جنيه، ونصيب مركز نخل 9.8 مليون جنيه، ونصيب مركز الشيخ زويد 43.5 مليون جنيه، ونصيب مركز رفح 44.6 مليون جنيه.

وأكد المحافظ على أن اجمالى الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى 2023/2024 تبلغ 435.6 مليون جنيه، حيث تم اتاحة المرحلة الاولى من بنك الاستثمار القومى بقيمة 133 مليون جنيه.

وجه المحافظ على سرعة الانتهاء من المشروعات التى يتم تنفيذها من الخطة الاستثمارية للمحافظة فى مختلف مدن المحافظة فى التوقيتات المحددة وطبقًا للجدول الزمنى المقرر.

وأضافت صبحيه أبو الفتوح مدير الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بالمحافظة، إلى أن الاعتمادات المخصصة بالخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى 2023/2024 للديوان العام ومجالس المدن المختلفة بواقع مبلغ 180 مليون جنيه للديوان العام، مبلغ 113 مليون جنيه للعريش، مبلغ 44.8 مليون جنيه لبئر العبد، مبلغ 35.5 مليون جنيه للشيخ زويد، مبلغ 3 مليون لرفح، مبلغ 28.8 مليون جنيه للحسنة، ومبلغ 12.7 مليون جنيه لنخل.