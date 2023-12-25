وكيل صحة كفر الشيخ: مكافحة العدوى لها آثار إيجابية لتقديم خدمة صحية آمنة

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة كفر الشيخ، أن وسائل الإعلام الهادفة سواء المقروءة، أو المرئية، بالإقليم، ساهمت على نشر الوعى الصحى لدى جموع المواطنين، بالمحافظة، خاصة فى مجال الصحة العامة، والحد من انتشار الوبائيات المعدية، كما لها دورًا كبير فى الأخطار بموعد الحملات والقوافل الطبية، والتى تستهدف علاج المرضى خاصة بالقرى.

وأضاف «شقوير»، فى بيان له، حول ضرورة نشر الوعى الصحى بين المواطنين، وذلك من خلال الحملات التوعوية والرسائل الإعلامية، لضمان عدم انتشار الأمراض المعدية، بما يصب فى مصلحة قطاع كبير من المواطنين، لأن الوقاية إحدى طرق التفادى من الإصابة بالأمراض المعدية.

وأضاف أن المرور المستمر على المستشفيات الحكومية، والوحدات الصحية بالقرى، فى محافظة كفر الشيخ، بغرض المتابعة الميدانية يحسن من أداء الخدمات المقدمة من جانب القطاع الصحى للمواطنين والمرضى، لافتًا إلى أن ذلك يجعلك مطلعًا على كل الأمور الصحية بشكل متواصل، بما يصب لمصلحة قطاع كبير من سكان الإقليم، لتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة لهم.

وعلى جانب آخر عقدت إدارة مكافحة العدوى بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، اجتماعها الدورى لتقييم الأداء خلال العام المنقضى، برئاسة الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة، وحضور الدكتور محمد أبو السعد، وكيل المديرية، والدكتور شريف الخولى، مدير عام الطب الوقائى، والدكتورة سماح جاد، مدير عام الطب العلاجى، والدكتور محمد حلمى، مدير إدارة مكافحة العدوى، ومديرى الإدارات الفنية ومديرى المستشفيات.

وأكد "شقوير"، أن مكافحة العدوى فى المنشآت الصحية، لها آثار ايجابية على تقديم خدمة صحية آمنة للمرضى والأطباء والعاملين فى المجال الطبى وغير ملوثة للبيئة، مشيرًا إلى أهمية استمرار العمل على تحسين أداء إدارة مكافحة العدوى بالمديرية، وشدد على ضرورة العمل مع مديرى المستشفيات كفريق واحد يمكن تداول المعلومات خلاله بسرعة وسهولة، موجهًا بتفعيل لجنة متابعة سياسات استخدام المضادات الحيوية، برئاسة مدير المستشفى، وعضوية مسئولى مكافحة العدوى والجودة ورؤساء الأقسام.

وقدم الدكتور محمد حلمى، مدير إدارة مكافحة العدوى، عرضًا حول أداء الإدارة خلال العام المنقضى، والذى أظهر انخفاضًا ملحوظًا فى معدلات العدوى داخل المستشفيات بالمحافظة، مشيرًا إلى أن اللجنة قامت بتنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية، منها تكثيف الندوات التثقيفية للمرضى والعاملين فى المجال الطبى حول أهمية مكافحة العدوى، وإجراء حملات تفتيشية على المستشفيات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية. وتوفير المستلزمات الوقائية اللازمة للعاملين فى المجال الطبي.