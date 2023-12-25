وكيل تعليم كفر الشيخ يعلن استعدادات عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول

كفر الشيخ- محمد سليمان

عقد محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعًا مع مديرى الإدارات التعليمية التعليمية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة انضباط سير العملية التعليمية على مستوى المحافظة، واستعراض الإجراءات والاستعدادات المتعلقة بامتحانات نصف العام الدراسى 2023/ 2024 م.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جودة وكيل المديرية، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، وضياء الشامي، مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومحمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، مدير إدارة المتابعة، ومديرى المراحل التعليمية، ومسئول الأبنية بالمديري,

وفى مستهل الاجتماع، ثمن محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، دور الحضور الإيجابى خلال فترة الانتخابات الرئاسية، سواء فيما يتعلق بتجهيز المدارس التى ضمت لجاناً انتخابية أو تسخير كافة الإمكانات اللازمة لهذه المدارس، فضلا عن متابعة انتظام الدراسة بمختلف مدارس المحافظة خلال هذه الفترة.

وشدد عبد الله، على ضرورة انضباط سير العملية التعليمية، وتكثيف المتابعة بالمدارس وتسجيل الغياب الإلكترونى للطلاب، مشدداً على أهمية اتباع مختلف الآليات التى تعمل على جذب الطلاب إلى المدارس، موجهاً الإدارات التعليمية والمدارس باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لرصد ومتابعة نسب الغياب فى المدارس، موجها بالاهتمام بمجموعات الدعم المدرسية، لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.

كما استعرض عبد الله، خطوات تنفيذ اليوم الثقافى والرياضى والفنى للطلاب بالمدارس، وتنظيم فترات المشاهدة للبرامج التعليمية داخل الفصول الدراسية والتى يقدمها أفضل المعلمين المتميزين، موجهاً بتوفير نسخ مدمجة من البرامج التعليمية المختلفة على منصات الوزارة وقنوات "مدرستنا" للطلاب داخل المدارس كى يستطيع الطالب الحصول على نسخة منها مجانًا، كما وجه أيضا بتكثيف الإعلان داخل المدارس عن جدول إذاعة البرامج التعليمية على المنصات التعليمية، فضلا عن إمكانية متابعة الطلاب هذه البرامج التعليمية عبر تطبيق “مدرستنا بلس” والذى يتوفر عليه كافة الحصص لمختلف المناهج الدراسية.

كما وجه وكيل الوزارة بالمتابعة المستمرة لمديرى المدارس الجدد فى إطار المبادرة الرئاسية "1000 مدير مدرسة"، وتقديم كافة سبل الدعم لهم فى ونقل الخبرات إليهم وتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم وأفكارهم فى إحداث التطوير المنشود، مشيراً إلى ضرورة توعية الطلاب بالمدارس بالمواد التعليمية والتدريبية التى أتاحتها الوزارة على موقعها الإلكترونى لجميع الصفوف الدراسية للعام الدراسى 2023/2024، والتى يمكن للطلاب تحميلها مجاناً، وذلك للمساعدة على تحقيق أقصى درجات التحصيل للطلاب بالتكامل مع الكتب المدرسية.

امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي

وتبدأ امتحانات الصفين الرابع والخامس والسادس الإبتدائي، يوم الأربعاء الموافق 3 يناير 2024م، بأداء الطلاب امتحان مادتى اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية.

ويوم الخميس الموافق 4 يناير المقبل، يؤدى الطلاب امتحان مادتى العلوم والمهارات المهنية، ويوم الثلاثاء، الموافق 9 يناير المقبل، يؤدى الطلاب مادتى اللغة الانجليزية والدراسات الإجتماعية، ويؤدى الطلاب يوم الأربعاء الموافق، 10 يناير المقبل، امتحان مادتى الرياضيات وict.

امتحانات الصف الأول والثانى الإعدادى العام والمهني

وتبدأ امتحانات الصفين الأول والثانى الإعدادي، الساعة ال8 من يوم الخميس الموافق 11 يناير 2024م، بأداء الطلاب امتحان مادتى اللغة العربية والخط والإملاء والحاسب الآلي.

ويوم السبت الموافق 13 يناير المقبل، يؤدى طلاب الصف الأول الإعدادى امتحان مادتى العلوم والهندسة، ويؤدى طلاب الصف الثانى الإعدادي، امتحان مادتى جبر واحصاء ودراسات اجتماعية، ويوم الأحدء، الموافق 14 يناير المقبل، يؤدى الطلاب بالصف الأول الإعدادي، امتحان مادتى اللغة الانجليزية والتربية الفنية، ويؤدى طلاب الصف الثانى الإعدادي، امتحان مادتى العلوم والتربية الدينية، ويؤدى طلاب الصف الأول الإعدادي، يوم الأثنين الموافق، 15 يناير المقبل، امتحان مادتى الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية، ويؤدى طلاب الصف الثانى الإعدادي، مادتى الهندسة والتربية الفنية، ويؤدى طلاب الصف الأول الإعدادي، يوم الثلاثاء، الموافق 16 يناير، امتحان مادة جبر واحصاء وبؤدى طلاب الصف الثانى الإعدادي، امتحان مادة اللغة الانجليزية.

مواعيد امتحانات الصف الأول والثانى الإعدادى المهني

أما امتحانات الصف الأول الإعدادى والثانى الإعدادى المهنى تبدأ يوم الخميس الموافق 11 يناير المقبل، بأداء طلاب الأول والثانى الإعدادي، امتحان مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، ويوم السبت، الموافق 13 يناير، يؤدى طلاب الأول الإعدادى المهني، امتحان مادتى اللغة الانجليزية والتربية الفنية، والثانى الإعدادى المهنى رياضيات وتربية فنية، ويوم الإحد، الموافق 14 يناير يؤدى طلاب الأول الإعدادى المهني، مواد علوم وخط عربى ومجال صناعي، والثانى الإعدادى المهني، مواد دراسات اجتماعية وخطة عربى ومجال صناعي،ويوم الاثنين، الموافق 15 يناير المقبل، يؤدى طلاب الأول الإعدادى المهني، رياضيات ومجال زراعى ومجال تجاري، والصف الثانى الإعدادى المهنى يؤدى الطلاب مواد لغة انجليزية ومجال زراعى ومجال تجاري، ويوم الثلاثاء، الموافق 16 يناير، يؤدى الطلاب دراسات اجتماعية، وتكنولوجيا واقتصاد، يؤدى طلاب الصف الثانى الإعدادي، امتحانات مواد العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد.



الاجتماع عبر الفيديو كنفرانس بمديري الإدارات التعليمية



جدول امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي المهني



جدول امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي عام ولغات بكفر الشيخ



جدول امتحانات الصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي



وكيل تعليم كفر الشيخ يوجه باسيتمرار مجموعات الدعم