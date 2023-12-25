اليوم السابع
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الإثنين، 25 ديسمبر 2023 11:46 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزارة الدفاع العراقية: الحكومة تواصل عملها لتعزيز أمن واستقرار البلاد

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 11:00 م
وزارة الدفاع العراقية: الحكومة تواصل عملها لتعزيز أمن واستقرار البلاد وزارة الدفاع العراقي يحيي رسول
أ ش أ

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أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول عبدالله، أن الحكومة العراقية تواصل عملها المكثف لتعزيز الأمن والاستقرار في أنحاء البلاد، وتثبيت أركان الدولة، والعمل على تطوير إمكانات وقدرات القوات العراقية.

وقال يحيى رسول عبدالله -في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الفضائية العراقية، مساء الاثنين- إن القوات الأمنية العراقية سوف تصل إلى المتورطين في قصف محيط مطار أربيل المدنى، مشيرا إلى أن هناك جماعات خارجة عن القانون تحاول الاعتداء على القواعد العراقية التى يتواجد في قسم منها مستشارو قوات التحالف الدولى من خلال إرسال طائرة مسيرة مفخخة بالقرب من مطار أربيل المدنى.

وأعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات العراقية المسلحة أن الحادث أسفر عن وقوع إصابات وجرحى وتعطيل عمل المطار، والتأثير على توقيتات الرحلات المدنية.

وأوضح أن هذه الأعمال الإجرامية هدفها الإضرار بمصالح العراق وعلاقاته وارتباطاته الإقليمية والدولية، معربا عن إدانته لهذا العمل الإرهابي، مؤكدا أن القوات الأمنية العراقية المدعومة بالجهد الاستخباري ستصل إلى الفاعلين لتقديمهم إلى العدالة كي ينالوا جزاءهم.

 







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