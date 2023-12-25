واردات مصر من السلع الاستهلاكية غير المعمرة تراجعت لـ10 مليارات دولار فى 2023

كتب مدحت عادل

حققت الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية غير المعمرة تراجعا ملحوظا منذ بداية العام الجاري وحتى سبتمبر الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو 10 مليارات و999 مليون دولار خلال الـ9 أشهر من العام الجاري، بينما كانت نحو 12 مليارا و833 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام الماضي 2022، بتراجع بلغ نحو مليار و833 مليون دولار.

وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن أبرز السلع التي تراجعت وارداتها تضمنت الأسماك بما فيها أسماك محفوظة وبلغت قيمتها 457 مليون و453 ألف دولار خلال العام الجاري 2023، مقابل نحو 698 مليونا و361 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022، بتراجع بلغت قيمته 240 مليونا و908 آلاف دولار، يليها واردات التفاح الطازج وبلغت قيمته 151 مليونا و140 ألف دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 267 مليونا و301 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022، بتراجع بلغ 116 مليونا و161 ألف دولار.

واستطاعت مصر أن تقلص وارداتها من السلع الاستهلاكية المعمرة بشكل ملحوظ خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، قياسا بنفس الفترة من العام الماضي 2022، حيث بلغ إجمالي الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة نحو ملياري و255 مليون دولار في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2023، بينما كانت نحو 3 مليارات و490 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022، بتراجع بلغت قيمة نحو مليار و234 مليون دولار.