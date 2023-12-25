هيئة الدواء: انخفاض الفاتورة الاسترادية للدواء بنحو 500 مليون دولار

قالت هيئة الدواء المصرية، إنه انخفضت الفاتورة الاستيرادية الخاصة بقطاع الدواء المصرى وحتى نهاية نوفمبر 2023 بقيمة تبلغ حوالى 500 مليون دولار عن حجم الواردات المصرية خلال عام 2022، وتصل إلى 700 مليون دولار مقارنة بالواردات عن عام 2021.

وتابعت: "نجحنا فى توفير مختلف اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد فى وقت قياسى من اعتمادها بالخارج، وما تكلل بالنجاح فى تصدير تلك المستحضرات للكثير من البلاد".

واستكملت: "تم توطين صناعة بعض المستحضرات الإستراتيجية الهامة والمستخدمة فى علاج فيروس كورونا المستجد كالراميدسفير، الفافيبرافير والمولنيبرافير وكذلك النيرماتريليفير وريتونافير، علاوة عن مضادات الفيروسات المستخدمة فى علاج التهاب الكبدى الوبائى سى كالسوفوسبوفير"، كما تم توطين عدد من المستحضرات الحيوية الهامة حيث تعد جمهورية مصر العربية من أول الدول فى توطين مستحضرات الانوكسابرين، كما أنه من المنتظر تداول أول مستحضر حيوى محلى الصنع بمختلف خطواته التصنيعية وهو مستحضر ال Bonosome المستخدم فى علاج هشاشة العظام، كما أنه جارى متابعة عدد من المشروعات القومية الخاصة بتصنيع المستحضرات الحيوية (حوالى 4 مشروعات)، والتى تعد مستقبل الصناعة الدوائية الحديثة.