نتنياهو: لن نتمكن من إطلاق سراح المحتجزين في غزة بدون ضغط عسكري

أعلن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قبل قليل، عن أنهم لن يتمكنوا من إطلاق سراح المحتجزين فى قطاع غزة بدون الضغط العسكرى الذى يمارسونه على القطاع، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل.
نتنياهو: لن نتمكن من إطلاق سراح المحتجزين في غزة بدون ضغط عسكريالإثنين، 25 ديسمبر 2023 05:03 م
رئيس وزراء دولة الاحتلال
كتب محمد عبد المجيد
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