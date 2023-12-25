نتنياهو: لن نتمكن من إطلاق سراح المحتجزين في غزة بدون ضغط عسكري

كتب محمد عبد المجيد

أعلن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قبل قليل، عن أنهم لن يتمكنوا من إطلاق سراح المحتجزين فى قطاع غزة بدون الضغط العسكرى الذى يمارسونه على القطاع، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل.