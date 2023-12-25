اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 ديسمبر 2023 08:32 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق: إحباط متزايد في أمريكا بسبب دعم إسرائيل

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 07:48 م
نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق: إحباط متزايد في أمريكا بسبب دعم إسرائيل مداخلة جويل روبين، نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال جويل روبين نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق، إن هناك حالة إحباط متزايدة تضرب أمريكا، نتيجة سياسات بايدن ودعمه للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
 
 
وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من واشنطن مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه بالطبع هناك تأثيرات للحرب في غزة وفي أوكرانيا على الانتخابات الأمريكية في عدد من الولايات، بخاصة في ميشجن وأوهايو بسبب المجموعات العربية التي تعيش هناك.
 
ولفت إلى أن أوهايو بها عدد كبير من الأمريكيين الأوكرانيين الذين يرفضون ترامب بسبب موقفه من الحرب في أوكرانيا، لكن أيا كان من يفوز بالانتخابات الرئاسية فلن يمثل ذلك فارق في الحرب في غزة، فلا يوجد مرشح تعهد بإنهاء الحرب.
 






جويل روبين

نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق

بايدن

إسرائيل

أمريكا




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة