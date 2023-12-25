اليوم السابع
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الإثنين، 25 ديسمبر 2023 06:45 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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نائب محافظ سوهاج يستعرض أعمال المراكز التكنولوجية خلال عام 2023

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 06:00 م
نائب محافظ سوهاج يستعرض أعمال المراكز التكنولوجية خلال عام 2023 جانب من الإجتماع
سوهاج عمرو خلف

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عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعا مع اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية، ومديري المراكز التكنولوجية على مستوى الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، وذلك للمتابعة والوقوف على أعمال المراكز التكنولوجية خلال عام 2023م .
 
واستعرض نائب محافظ سوهاج أعمال المراكز التكنولوجية خلال عام 2023، والتي كان من أهمها اعتماد الإيصال المميكن لعدد 13 مركز تكنولوجي من إجمالي 14 مركز بنطاق المحافظة، وتم ميكنة إدارة المواقف على مستوى جميع المراكز التكنولوجية التابعة لكل مركز، موجها بالانتهاء من الكم المتراكم المتبقي بنهاية شهر يناير 2024 .
 
وأكد " القاضي " على ضرورة الالتزام بإنهاء المعاملات وفقا للتوقيتات المحددة، ورفع كفاءة الأداء بالمراكز التكنولوجية، وتجهيز التقارير الدورية بخط سير السيارات المتنقلة لمتابعتها، وحصر عدد الطلبات التي تتلقاها.
 
وتم خلال الاجتماع عرض مفصل لعدد الشكاوى المتأخرة بالأرقام الخاصة بكل مركز، ومناقشة المشكلات التي تعيق سير العمل، حيث أكد نائب المحافظ على ضرورة تلافي أية معوقات، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.






سوهاج

محافظ سوهاج

المراكز التكنولوجية

نائب محافظ سوهاج

محافظة سوهاج




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