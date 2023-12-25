مكونة من 7 متهمين.. اعترافات مُثيرة لعصابة الشقق بالقاهرة

كتب أحمد حسني

كشفت تحقيقات النيابة العامة مع 7 متهمين ب سرقة شقة سكنية بالقاهرة، العديد من التفاصيل عن تكوين تشكيل عصابي لسرقة المشغولات الذهبية والشقق السكنية بالقاهرة.

التحقيقات أوضحت أن 7 متهمين كونوا فيما بينهم تشكيل عصابي ، وعثر بحوزتهم على "لفافه بدخلها مخدر الهيروين - مجموعة من المفاتيح المُصطنعـة - حلق ذهـــب - حقائب سفر بداخلها بعض الملابـــس"، عقب قيامهم بسرقة (خاتم ومحبس "ذهب" – متعلقات شخصية) من داخل إحدى الشقق بأسلوب المفتاح المُصطنع.

المتهمين اعترفوا أنهم وراء ارتكاب وقائع أخرى بذات الأسلوب ، كما ضُبط بحوزة إثنين منهم بعض المشغولات الذهبية والفضية.

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التلا لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التلا يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهلا عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.