اليوم السابع
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الإثنين، 25 ديسمبر 2023 05:26 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مقتل وإصابة 4 أشخاص في إطلاق نار بمركز تسوق في ولاية كولورادو الأمريكية

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 05:03 م
مقتل وإصابة 4 أشخاص في إطلاق نار بمركز تسوق في ولاية كولورادو الأمريكية الشرطة الأمريكية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت إدارة شرطة ولاية كولورادو الأمريكية، اليوم الاثنين، أن شخصًا قتل وأصيب ثلاثة آخرون في إطلاق نار بمركز تجاري في الولاية.

وقالت الإدارة - في تغريدة على منصة "اكس" (تويتر سابقًا) - إن شجارًا وقع في مركز سيتاديل التجاري في الفترة التي سبقت إطلاق النار، مما أدى إلى مقتل رجل بالغ متأثرًا بجراحه.

وأضافت أن رجلين بالغين تم نقلهما إلى المستشفيات المحلية في حالة خطيرة مع إصابة كل منهما بطلق ناري واحد على الأقل، وتم نقل امرأة إلى المستشفى مصابة "بجروح طفيفة".

واعتقل عدة أشخاص على خلفية إطلاق النار، وتقوم الإدارة بتحديد كيفية تورطهم، بحسب التغريدة.

 







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