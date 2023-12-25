اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 ديسمبر 2023 02:05 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

مستشار النمسا يدعو إلى قبول الآخر والسلام المجتمعي في بلاده

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 01:00 ص
مستشار النمسا يدعو إلى قبول الآخر والسلام المجتمعي في بلاده مستشار النمسا كارل نيهمر
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا المستشار النمساوي كارل نيهمر، الأحد، إلى التضامن بين جميع أطياف المجتمع وتعزيز الحوار بين كافة الأحزاب.

وقال نيهمر، في رسالة ، بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد وفق التقويم الغربي، إن هناك الكثير من المساحات المشتركة التي تجمع كل فئات المجتمع، مشددا على دعم قيم قبول الآخر والسلام المجتمعي.

من جانبه، قال نائب المستشار فيرنر كوجلر، إن عيد الميلاد المجيد يذكرنا بقيم التسامح والسلام، معربا عن أمله في أن يشهد العام الجديد تقدما في قضايا حيوية مثل مكافحة تغير المناخ، حيث يجب أن تنخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في النمسا بحلول العام الجديد.

ومن جانبه، وجه الكاردينال كريستوف شونبرن رئيس اساقفة النمسا، رسالة تهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيا إلى التمسك بأهم قيم العيد وهي المحبة.

ومن المقرر، أن يرأس الكاردينال في وقت لاحق قداس عيد الميلاد المجيد بحضور كبار رجال الدولة في النمسا.

 







مستشار النمسا

النمسا

عيد الميلاد في النمسا

عيد الميلاد




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة