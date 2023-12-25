محافظ كفر الشيخ يتفقد عددا من الشوارع ومجمع المواقف بدائري العاصمة

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، عددا من شوارع مدينة كفرالشيخ، لمتابعة مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، وأعمال تجهيزات الرصف بعدد من الشوارع بالمدينة، وطريق أبوعمر ضمن خطة المحافظة لتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري بمدينة كفرالشيخ، ويتابع حركة نقل الركاب بمجمع المواقف، وذلك بحضور، اللواء حسن موافى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، واللواء سامح العزب، مدير إدارة المرور، وعدد من القيادات التنفيذية.

حيث تفقد محافظ كفر الشيخ، بدء أعمال رصف طريق" أبوعمر" شرق مدينة كفرالشيخ، بطول 950 متر ضمن خطة توسعة ورفع كفاءة طريق كفرالشيخ الدائرى، لتصل أعمال التوسعة 12 متراً في الاتجاهين، موجهاً برفع كفاءة منظومة الإنارة بالطريق وتوفير خدمات مرورية على طريق أبوعمر للمساهمة في تسهيل حركة النقل وسير السيارات خلال فترة الأعمال.

أكد محافظ كفرالشيخ، أنه يتم رصف طريق أبوعمر بطول 950 متراً بهدف توسعة ورفع كفاءة " دائرى العاصمة " لربط القطاع الشمالي الشرقي لمدينة كفرالشيخ، بداية من الكوبرى الأزرق شرقاً حتى الربط برافد بلطيم- الدولى الساحلى شمالاً، قائلاً : " أنه محوراً جديداً للتنمية ولتخفيف التكدس والزحام عن مناطق مدينة كفرالشسخ، وتسهيل حركة مرور المركبات وتحسين الخدمات للمواطنين"، ولاسيما أن " دائرى العاصمة " مخطط له ربط شرق وغرب العاصمة بروافد الطريق الدولي «كفر الشيخ - طنطا» و«كفر الشيخ - المحلة»، ورافد «كفر الشيخ - بلطيم»، لتيسير الحركة المرورية وتحسين الخدمات وسهولة التنقل بين تلك المحاور التى تساهم فى دفع عجلة التنمية وتحقيق نقله نوعية فى خدمات النقل وتلبيةً لإحتياجات المواطنين.

قال محافظ كفرالشيخ، أنه يتم تطوير مجمع مواقف كفرالشيخ، واستخدام خامات قد تم تدويرها وإعادة استخدامها بشكل أمثل في إنشاء سياج شبكي بطول الجانب الشرقى لمجمع المواقف، ضمن خطة تطوير وميكنة موقف كفر الشيخ العمومي، والتي تشمل تركيب بوابات الكترونية لمجمع المواقف، بهدف مواجهة العشوائية وزيادة معدل تأمين سير الركاب، والحفاظ على المظهر الحضارى لمجمع مواقف كفرالشيخ، وتنظيم حركة السيارات من والى مجمع المواقف بإنتظام، مؤكداً أن أعمال تطوير مجمع المواقف من الأهداف الخدمية التي يتم تنفذها محافظة كفر الشيخ، تلبيةً لاحتياجات المواطنين.

كلف محافظ كفرالشيخ، بتخصيص مدخل محدد للنقل الداخلي لتنظيم حركة السير فى القطاع الشمالى من مجمع المواقف، فضلاً عن استكمال السياج الشبكي في القطاعين الأول والأخير من مجمع المواقف، مع عمل بوابات للمشاة، ورفع كفاءة منظومة الإنارة داخل وخارج بالموقف، مع رفع الإشغالات والتعديات بشكل نهائى من مجمع المواقف.

مشدداً بتحسين الخدمات ومستوى المرافق المقدمة للمواطنين، ورفع مستوى النظافة ورفع الإشغالات والتواصل مع المواطنين ميدانياً وإيجاد الحلول العاجلة لمشاكلهم وحسن معاملتهم، فضلاً عن تنظيم الحملات اليومية للرقابة على المخابز والأسواق لضبط الأسعار وتوفير السلع اللازمة لاحتياجات المواطنين.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم موجهاً بمتابعة مشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة لضمان سير العمل بها وتنفيذها، وفقا للخطة والجداول الزمنية الموضوعة.



تمهيد الطرق بكفر الشيخ تمهيداً لرصفها



متابعة اعمال الرصف بالشوارع