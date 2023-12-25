محافظ قنا يزور مصابي حادث التريلا بالمستشفى الجامعي ويوجه بتقديم الرعاية

وأوضح عمر عبد الباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أنه فور تلقي غرفة العمليات المركزية بالمحافظة البلاغ قام مرفق إسعاف قنا الدفع بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم، مشيرا إلى أنه تم حصر المصابين والضحايا، وتحرير محضر بالواقعة حيث أسفر الحادث عن وفاة ثلاثة أشخاص وأصابة 21 آخرين.

وأضاف عبد الباقي، أن محافظ قنا وجه مسئولي التضامن الاجتماعي بسرعة صرف تعويض مالي بقيمة 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و 25 ألف جنيه لأسرة كل مصاب، وفقا للإجراءات القانونية.