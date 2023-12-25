اليوم السابع
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الإثنين، 25 ديسمبر 2023 03:35 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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قطع المياه عن مدينة الفشن وقرية الفنت وتوابعهما اليوم

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 03:32 م
قطع المياه عن مدينة الفشن وقرية الفنت وتوابعهما اليوم انقطاع المياه
بنى سويف هانى فتحى

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن مدينة الفشن وقرى الفنت وتوابعهما، اليوم من الساعة 2 ظهراً وحتى 10 مساءً" ولمدة 8 ساعات، للقيام بأعمال صيانة محطة الفشن الجديدة بالقضابى.
            
وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة ، بسبب أعمال الصيانة اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة ، مناشدة المواطنين،وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى فى هذا الشأن.
 






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قطع مياه الشرب ببنى سويف




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