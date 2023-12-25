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فتح التقديم لشغل مديري مركزي الاستشارات الطبية والخدمة العامة بـ"أسنان طنطا"

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 11:35 م
فتح التقديم لشغل مديري مركزي الاستشارات الطبية والخدمة العامة بـ"أسنان طنطا" جامعة طنطا- أرشيفية
الغربية محمد طارق

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أعلنت جامعة طنطا، عن فتح باب التقديم ‏لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة لشغل مهام مديري مركزي الاستشارات الطبية الشرعية، والخدمة العامة بكلية طب الأسنان. 
 
وأوضح الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أنه تم تشكيل لجان لمقابلة المتقدمين واتاحة الفرصة لاختيار الأفضلً، في ضوء 15 معيارا موضوعيًا تتضمن اختيار الكفاءات بشفافية مطلقة ونـزاهـة وبما يسهم في توسيع دائرة الاختيار.
 
وأضاف أنه على الراغبين في التقدم إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF ، وبيان حالة معتمد من الجامعة ورؤية المتقدم لتطوير المركز المتقدم لإدارته، وبيان بالأنشطة والمشاركات داخل الكلية - الجامعة معتمد من الكلية على البريد الإلكتروني التالي president@unv.tanta.edu.eg، علمًا أن آخر موعد لتلقى طلبات التقديم هو 8 يناير 2024.






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