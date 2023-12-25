طائفة الروم الأرثوذكس: السلام يسير جنبا إلى جنب مع العدالة

كتب: محمد الأحمدى

قال البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، اليوم الإثنين، إنه سعيد باستقبال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وإن السلام يسير جنبا إلى جنب مع العدالة، موضحا أن السلام عطية من المسيح فنشعر بالسلام عندما يكون المسيح فى قلوبنا.

وتابع خلال استقباله قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك إن حضور البابا يؤكد بالفعل أننا عائلة واحدة باسم المسيح، وقدم له درع إهداء محفور عليه اسم البابا تواضروس الثانى.

وترأس البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، اليوم الإثنين، صلاة قداس عيد الميلاد ، بكنيسة القديس نيقولاس البطريركية بالحمزاوي.

وشكر البابا ثيودوروس الثاني، الرئيس عبدالفتاح السيسي، على برقية التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

كما هنأ بابا الروم الأرثوذكس خلال كلمته التي ألقاها بالقداس الإلهي، منذ قليل، الرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية، واصفا بأنه رجل منالله وأمين على وطنه، مصلين دائماً من أجله ومن أجل أمن وسلامة بلدنا الحبيبة مصر.