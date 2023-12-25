ضُبطت بحوزتهم كمية من الهيروين.. إحالة تجار الكيف فى بدر للمحاكمة

قررت نيابة الشروق وبدر، إحالة 3 متهمين بترويج الهيروين في مدينة بدر، إلى محكمة الجنايات لبدء محاكمتهم، بعد انتهاء التحقيقات وتفريغ كاميرات المراقبة، حيث اعترف المتهمون الثلاثة أمام النيابة بحوزتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها والتربح منها، بشكل غير قانوني.

وكانت قررت النيابة إرسال عينة من المواد المضبوطة إلى المعمل الكيماوي لفحصها وإعداد تقرير عنها، قبل أن يقرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.