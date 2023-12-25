اليوم السابع
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ضخ زيت الطعام بمنافذ وزارة التموين.. اعرف الأسعار بعد التخفيض

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 01:00 م
ضخ زيت الطعام بمنافذ وزارة التموين.. اعرف الأسعار بعد التخفيض زيت طعام
كتب ـ مدحت وهبة

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ضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الإثنين، كميات كبيرة من منتجات زيت الطعام بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر 40 جنيها للعبوة 800 جرام، ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية ،كما وفرت  الوزارة سلعة زيت الطعام بمنافذ الشركات التابعة على مستوى محافظات الجمهورية بجانب كل السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن .
 
وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية في طرح السلع الأساسية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار، أيضا توفر الوزارة العديد من السلع والمنتجات الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية، ويتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد ببطاقة التموين  ويستفيد من منظومة دعم السلع ما يقرب من 64 مليونا.
 






وزارة التموين

سعر زيت الطعام

أسعار زيت الطعام

سعر زيت الطعام بمنافذ وزارة التموين

أسعار زيت الطعام بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

مخزون زيت الطعام



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