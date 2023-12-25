صحيفة: انخفاض عدد المتسوقين ليلة عيد الميلاد فى بريطانيا مع أزمة تكلفة المعيشة

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن عدد المتسوقين فى المملكة المتحدة انخفض عشية عيد الميلاد مقارنة بالعام الماضي وسط أزمة تكلفة المعيشة فى بريطانيا.

وأوضحت الصحيفة أن الإقبال في جميع وجهات البيع بالتجزئة في المملكة المتحدة حتى الساعة 5 مساءً يوم الأحد كان أقل بنسبة 6.8% عن الأسبوع الماضي، وأقل بنسبة 20.6% عن 24 ديسمبر 2022، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن محلل الصناعة MRI Software.

وأظهرت البيانات أيضًا أن معدل الإقبال لا يزال أقل بمقدار الثلث على الأقل عن مستويات عام 2019، قبل جائحة كوفيد.

وقالت جيني ماثيوز، رئيس قسم التسويق والرؤى في شركة MRI Software: "مع قدوم ليلة عيد الميلاد، تضاءل عدد الزوار عبر جميع أنواع الوجهات أسبوعًا بعد أسبوع، وسنويًا".

وأضافت ماثيوز: "بالمقارنة مع مستويات عام 2019، لا يزال معدل الإقبال أقل بنسبة الثلث على الأقل مع وجود عدد من العوامل التي ساهمت في ذلك منها أزمة تكلفة المعيشة التي أثرت على الكثيرين هذا العام.

وشهدت مجمعات البيع بالتجزئة الارتفاع الوحيد على أساس أسبوعي في عدد الزوار حتى الساعة 5 مساءً يوم الأحد بارتفاع بنسبة 6.7%، بينما انخفض الرقم في كل من الشوارع الرئيسية ومراكز التسوق بنسبة 14.8% و3.0% على التوالي.

وهذا العام، عملت العديد من المتاجر والوجهات ساعات التداول العادية يوم الأحد.

وفي بعض المناطق، كان اليوم مزدحما في وقت مبكر، حيث اصطف العشرات من الأشخاص خارج متجر سيلفريدجز في شارع أكسفورد في لندن قبل افتتاحه.