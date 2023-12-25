زراعة الفيوم: صرف الأسمدة لـ185 ألف فدان بكارت الفلاح

كتبت أسماء نصار

أكد المهندس مصطفى راشد، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم أنه تم صرف المخصصات المحددة من الأسمدة لـ185 ألف فدان، منزرعة بالمحاصيل منها 130 ألف فدان منزرعة بمحصول القمح، مشيرًا الى أن التجربة الواعية والقوية التي وفرتها وزارة الزراعة من خلال كارت الفلاح توفر الضمانات الكافية لحصول المزارع على كامل حقوقه، والقضاء على كافة أشكال التلاعب.

أضاف أنهم قاموا بحصر وتسجيل 98% من إجمالي الحصر الخاص بالمزارعين المستفيدين من منظومة كارت الفلاح، وهي المسألة التي توفر كافة الحلول والضمانات لوصول الدعم لمستحقيه، وتحول دون وجود أي فرصة للتلاعب أو الوساطات.

وطالب جموع المزارعين الذين لم ينتهوا من إجراءات استصدار وتحديث واستكمال خطوات الحصول على كارت الفلاح، بالتواصل مع البنك لإنجاح المنظومة، التي تكفل لهم الحصول على كافة حقوقهم دون نقصان.

وأكد أن التحديثات والتعديلات الخاصة، التي يجريها بعض المزارعين لعلاج أي مشكلات أو أخطاء تحول دون استفادتهم من مزايا منظومة كارت الفلاح، يستغرق حلها فترة زمنية تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين فقط، مطالبًا بضرورة التواصل مع البنك للعمل على إنهائها.

الجدير بالذكر أن كارت الفلاح واحد من أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة والجهات المعنية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، والارتقاء بإنتاجية المزارع، وتقديم كافة أشكال المساندة والمساعدة له، لتطوير إنتاجيته وتشجيعه على التماشي مع خططها، التي تستهدف حماية منظومة الأمن القومي الغذائي، وتوفير احتياجات المواطنين.