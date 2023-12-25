روسيا تمدد حظر دخول الشاحنات القادمة من الاتحاد الأوروبى

مددت الحكومة الروسية اليوم الاثنين حظر دخول الشاحنات من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والنرويج وأوكرانيا، في إطار العقوبات الجوابية على الغرب.

وحسب بيان مجلس الوزراء الروسي في "تليجرام": "سيستمر الحظر حتى معالجة الظروف التي كانت أساسا لفرضه".

وأوضح البيان أنه ستكون هناك استثناءات كما في السابق بما في ذلك نقل البريد، والحقائب الدبلوماسية والمساعدات الإنسانية.

وجاء في البيان: "لن تفرض قيود على مرور شاحنات الدعم الفني لنقل المعدات والسيارات الرياضية إلى أماكن الفعاليات الرياضية".

وتم فرض الحظر في عام 2022 ردا على قرار الاتحاد الأوروبي عدم السماح للشاحنات التي تحمل لوحات روسية وبيلاروسية بالمرور عبر أراضيه.