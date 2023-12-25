اليوم السابع
Ads
الإثنين، 25 ديسمبر 2023 12:40 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

رفع 126 طن قمامة ومخلفات بمناطق مختلفة بحى العامرية ثان بالإسكندرية

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 11:25 ص
رفع 126 طن قمامة ومخلفات بمناطق مختلفة بحى العامرية ثان بالإسكندرية رفع المخلفات
الإسكندرية -أحمد الزغبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كثف حى العامرية ثان فى الإسكندرية أعمال المخلفات والقمامة بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، للارتقاء بمستوى النظافة العامة.

وأشار حى العامرية ثان بالإسكندرية برئاسة محارب هيلع رئيس حي العامرية ثان، إلى أن إدارة الرصد البيئى وإدارة المتابعة الميدانية وجميع الإدارات المعنية، قاموا ضمن أعمال النظافة ورفع الكفاءة بالمناطق الآتية "ا عزبة أبو بسيسة - ونجع حفيظ ورسلان - الكنج ، الكابلات - والسفن وأسفل الكوبري - وقرية فلسطين "، وكذلك أعمال النظافة والتجريف وتفريغ  حاويات القمامة والإشراف علي أعمال رفع المخلفات بحمولات 126 طنا، وما زلت حملات رفع القمامة والمخلفات مستمرة بشوارع حى العامرية ثان.

 

رفع القمامة من شوراع العامرية ثان بالإسكندرية
رفع القمامة من شوراع العامرية ثان بالإسكندرية

 

رفع مخلفات وقمامة في العامرية ثان بالإسكندرية
رفع مخلفات وقمامة في العامرية ثان بالإسكندرية






أخبار الإسكندرية

حملات الاحياء

مخلفات وقمامة

منظومة النظافة

حي العامرية ثان

أخبار اليوم




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة