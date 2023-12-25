رفع 126 طن قمامة ومخلفات بمناطق مختلفة بحى العامرية ثان بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

كثف حى العامرية ثان فى الإسكندرية أعمال المخلفات والقمامة بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، للارتقاء بمستوى النظافة العامة.

وأشار حى العامرية ثان بالإسكندرية برئاسة محارب هيلع رئيس حي العامرية ثان، إلى أن إدارة الرصد البيئى وإدارة المتابعة الميدانية وجميع الإدارات المعنية، قاموا ضمن أعمال النظافة ورفع الكفاءة بالمناطق الآتية "ا عزبة أبو بسيسة - ونجع حفيظ ورسلان - الكنج ، الكابلات - والسفن وأسفل الكوبري - وقرية فلسطين "، وكذلك أعمال النظافة والتجريف وتفريغ حاويات القمامة والإشراف علي أعمال رفع المخلفات بحمولات 126 طنا، وما زلت حملات رفع القمامة والمخلفات مستمرة بشوارع حى العامرية ثان.



رفع القمامة من شوراع العامرية ثان بالإسكندرية