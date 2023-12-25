رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام من القمح 138656 طنا بميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 14 سفينة، بينما غادرت 14 سفينة، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24929 طن تشمل: 2621 طن أسمنت معبأ و3900 طن مولاس و3096 طن يوريا و2386 طن ملح معبأ و4606 طن رمل و8320 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26705 أطنان تشمل: 9905 طن قمح و2599 طن كسب صويا و8441 طن خردة و3664 طن حديد و2096 طن ذرة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 445 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 319 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3220 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 138656 طنًا، بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 294113 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3925 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وكوم أبو راضى، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5022 شاحنة.