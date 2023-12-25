رئيس جودة التعليم: تغيير منظومة الاعتماد تبدأ بالجامعات وبعدها الكليات والبرامج

كتب محمود طه حسين

كشف الدكتورعلاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، تغيير فى شكل اعتماد مؤسسات التعليم العالي، متابعا: لو فى جامعة جديدة لم تحصل على الاعتماد يتم أولا تقديم الجامعة ثم الكلية ثم البرنامج الدراسى، موضحا إن شهادة الاعتماد للمؤسسة التعليمية تصدر لمدة 5 سنوات ثم يتم تجديدها.

وشدد خلال المؤتمر الصحفي، على أن التقارير تشير إلى أن المدرسة المعتمدة أفضل من المدارس غير المعتمدة ونسعى إلى ترسيخ مفهوم الجودة والاعتماد فى المدارس والمؤسسات التعليمية بصورة أكبر.

الجدير بالذكر، أن الدكتور عشماوى أكد على أنه فيما يتعلق بالتحول الرقمي في مجالات التعليم نفسه كمنظومة فإن التحول في طرق التدريس والتعلم من خلال التعليم الالكتروني والافتراضي والهجين، والتوظيف الصحيح للذكاء الاصطناعي في التعليم يعد من اهم التطورات على الساحه الدولية والتي يجب ان نتواكب معها، موضحا أن التحول الرقمي ليس هو الهدف الأساسي من العملية التعليمية بقدر ما هو أحد أدوات تحقيق جودة تعليم جديدة ومعاصرة.

وأكد علاء عشماوى، أنه يتم إطلاق المنصة الإلكترونية للإطار الوطنى للمؤهلات، مشددا على أنه يتم إعداد الإطار الوطنى للمؤهلات منذ 10 سنوات وبعد تفعيله سيتم إدراج جميع الشهادات المصرية تحت الإطار الوطنى للمؤهلات وعدد ساعات الدراسة، مؤكدا أنه يتم مراجعة المؤهلات قبل إدراجها فى الإطار الوطنى للمؤهلات.