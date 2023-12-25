رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح معرض الفنون التشكيلية للطلاب من مختلف الكليات

افتتح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، معرض الفنون التشكيلية والمعرض الفني لمركز الفنون، ومعرضاً فنياً لذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة، والذي تم تنظيمه بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على أبو شوشة نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بإشراف الدكتور علي صبري أمين عام الجامعة والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومتابعة وتنفيذ إيهاب جاد مدير إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالأنشطة الطلابية المختلفة، وتشجع طلابها على المشاركة والمنافسة في جميع الملتقيات الطلابية على المستويات كافة، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للمشاركة الفعالة والهادفة، مؤكداً على أهمية تنظيم المعارض والمشاركة في المسابقات لإظهار المواهب الفنية، وتشجيعها وتعزيز ثقافة المنافسة الشريفة بين الطلاب، وترسيخ قيم الإبداع والأصالة لتأهيل كوادر طلابية قادرة على المنافسة محليا ودوليا، مشيدا بالأعمال واللوحات الفنية المقدمة من طلبة كليات الجامعة.

كما تفقد رئيس جامعة كفر الشيخ، المعرض الفني لذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة، والذي ضم منتجات من لوحات فنية ومشغولات يدوية، مشيداً بكل ما قدموه ويقدمونه، مؤكدا أنهم جزء لا يتجزأ من خطة الدولة فى التنمية المستدامة وشركاء النجاح.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، على أهمية أن نرى ونفهم قدرات ذوى الاحتياجات الخاصة وأحلامهم وطموحاتهم، مؤكدا أننا نستلهم منهم الطاقة الإيجابية، والإرادة القوية وروح التحدى، ومشاعر الفخر والاعتزاز فخرًا بهذا الوطن، الذي أصبح حريصًا على تكريم أبنائه من ذوي الهمم ويرى فيهم النبتة الصالحة، التى نزرعها لنحصد من ورائها خيرًا كثيرًا للأجيال القادمة.

كما أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، حرص جامعة كفر الشيخ على دعم طلابها وفتح المسارات أمام المبدعين لدعم مواهبهم ورعايتها، وتشجيع الأنشطة، والفن الهادف، من خلال دعم وتعزيز المواهب الفنية، وتشجيع الإبداع في مجالات الفنون المتنوعة، والمساهمة في إثراء الحياة الثقافية، والفنية، التي تخدم كافة النواحي المجتمعية.

وأشاد الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالمعرض وجودة الأعمال الفنية، وحسن التعبير في لوحات فنية غاية في الإبداع، والمستوى الفني الراقي، متمنياً دوام التوفيق، والاستمرار في العطاء للقائمين على المعرض، وللطلبة المشاركين من مختلف كليات الجامعة.



تعدد الاعمال الفنية في المعرض



تنوع معروضات الطلاب بجامعة كفر الشيخ