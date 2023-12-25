رئيس جامعة المنصورة يتفقد امتحانات الفصل الدراسى الأول بعدد من الكليات

أجرى الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة ، على مدار يومين جولة تفقدية للاطمئنان علي سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2023-2024 بكليات التربية طفولة والتربية الرياضية والزراعة والتجارة، وذلك وسط إجراءات تنظيمية وإدارية لضمان حسن سير أعمال الامتحانات.

واستقبله خلال الجولة الدكتور سحر توفيق عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، ووكلاء الكلية، كما استقبله بكلية التربية الرياضية الدكتور أحمد عبد العظيم عميد الكلية، والوكلاء، كما استقبله بكلية الزراعة الدكتور محمد شطا عميد الكلية والوكلاء، واستقبله بكلية التجارة، الدكتور منى الدكرورى القائم بعمل عميد الكلية و الوكلاء .

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر خلال الجولة، أن الجامعة حريصة على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات بمختلف الكليات متمنيًا لأبنائه الطلاب عامًا دراسيًا موفقًا حيث يؤدي الامتحانات نحو 210 آلاف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة، وفقًا للخريطة الزمنية المُعتمدة للامتحانات.

وقام رئيس الجامعة خلال الجولة باستطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومدى صعوبتها وسؤالهم عن أى مشكلات أثناء عقد الامتحانات.

كما شدد رئيس الجامعة خلال جولته على الالتزام بالإجراءات التنظيمية لأعمال الامتحانات واتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن سير أعمال الامتحانات ومواجهة أى إهمال أو تقصير أو أعمال من شأنها الاخلال بعملية الامتحانات بكل شدة وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.