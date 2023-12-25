رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يرأس مجلس كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

المنوفية - محمد فتحى

ترأس الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية ، مجلس كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة فى جلسته الثانية للعام الجامعى 2024-2023، وذلك بحضور الدكتور أشرف السيسى نائب رئيس الجامعة والمشرف على الكلية،وأعضاء المجلس، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية، وذلك فى اطار خطة الجامعة وطموحات الجمهورية الجديدة والمدرجة على جدول الأعمال.

فى بداية الجلسة رحب الدكتور عربى كشك بالحضور، مشيرًا إلى حرصه وتطلعه لمنظومة تعليمية متكاملة بما يحقق التميز وإثراء العملية التعليمية.

ناقش المجلس استعدادات الجامعة للاختبارات العملية والنظرية لنهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى 2024-2023، ووجه رئيس الجامعة بسرعة الإنتهاء من أعمال الكنترول وإعلان النتائج.

وتم مناقشة واعتماد الرؤية والرسالة للكلية؛لتكون رائدة فى مجال التعليم التكنولوجي، ومركزًا للإبداع وخدمة المجتمع ،من خلال برامجها التعليمية المتميزة بما يتوافق مع المعايير الدولية ويحقق الريادة والجودة.

وناقش المجلس عدد من الموضوعات المتعلقة بالطلاب فى المجالات المختلفة وتطوير قدراتهم ومهاراتهم وتأهيلهم لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل، إضافة إلى مناقشة أهمية تأهيل وصقل مهارات منسوبي الجامعة وعقد الندوات والدورات التدريبية وورش العمل.

وفي ختام المجلس تم استعراض جهود الجامعة وحرصها على بناء بيئة تعليمية تُحفز روح الابتكار والإبداع والتميز وبناء نسق ابداعي وفكري لدي الطلاب، وصقل جيل للمستقبل قادر على استيعاب التكنولوجيات الحديثة وتطورها.