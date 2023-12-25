خريجو طب كفر الشيخ يحتفلون بتخرجهم برفع علم فلسطين بمشاركة 30 فلسطينيا

كفر الشيخ- محمد سليمان

حرص عدد من طلاب كلية الطب البشرى بكفر الشيخ، على رفع العلم الفلسطينى، خلال احتفال تخرجهم، فلم يُنسوا إخوانهم فى فلسطين وما يتعرضون له من اعتداءات وحشية غاشمة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى، فقرروا التعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطينى بطريقتهم الخاصة، والتقاط الصور التذكارية مع زملائهم، تعبيرًا منهم عن تضامنهم مع أشقائهم فى فلسطين.

أكد صابر بارومه، أحد الخريجين، أنهم يتابعون ما يتعرض له الشعب الفلسطينى من حرب إبادة، ولم تشغلهم الإمتحانات عن متابعة الأحداث، وقرروا خلال احتفالهم بيوم تخرجهم، رفع علم فلسطين ونوثق تلك اللحظة، مؤكدًا دعمهم للشعب الفلسطينى وقضبتهم العادلة.

وأضاف إسلام ماهر، أن 30 طالبا من زملائنا الوافدين من دولة فلسطين اختتموا امتحاناتهم بكلية الطب البشرى، ونشعر بما يشعرون به من آلام وأحزان، بما يحدث بغزة، ومنهم من انقطعت الاتصالات بينهم وبين أهاليهم، فحاولنا التخفيف عنهم، من خلال رفع العلم الفلسطينى خلال الاحتفالية.

الاعتزاز بالعلم الفلسطيني



خريجي كلية الطب يحرصون على الاحتفال برفع العلم الفلسطيني



طالب بكلية الطب يرفع العلم الفلسطيني