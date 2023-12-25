حصاد 2023.. طفرة تنموية فى أسوان بمشروعات حضارية وبنية تحتية حديثة.. فيديو

نفذت الدولة المصرية مشروعات تنموية وحضارية أحدثت نقلة نوعية كبرى فى أقصى جنوب مصر، وتميزت محافظة أسوان بحزمة من المشروعات سواء المتعلقة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة أو مشروعات الصحة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل وغيرها من المشروعات.

وتشهد مشروعات "حياة كريمة" معدلات إنجاز فى كل يوم على أرض أسوان بعد توجيهات الرئيس السيسى بضم جميع قرى ومراكز المحافظة للمبادرة الرئاسية.

ويجرى تنفيذ 1231 مشروعا بمختلف قطاعات العمل العام بتكلفة إجمالية 26.8 مليار جنيه وتم الانتهاء من 612 مشروعا بتكلفة 3,5 مليار جنيه فيما يجرى العمل بعدد 619 مشروعا.

من ناحية أخرى، يجرى الاستعداد للبدء فى التطبيق الفعلى للمنظومة الجديدة بأسوان والتى تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى وتم التشغيل التجريبى للمنظومة للعديد من الوحدات والمراكز الطبية وأيضاً تشغيل 4 مستشفيات بالتوازى مع تسجيل مواطنى المحافظة داخل المنظومة الجديدة.