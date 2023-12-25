حصاد 2023.. أبرز الخدمات الحكومية للمزارعين (إنفوجراف)

أولت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، القطاع الزراعي اهتماما غير مسبوق خلال العام 2023، حيث تعمل وزارة الزراعة على تقديم كل سبل الدعم الفني للمزارع، حتى يواكب التطور العالمي في قطاع الزراعة، وتسخير جميع أجهزتها التنفيذية والبحثية، لخدمته ورفع مستوى معيشته نظرا لدوره الكبير في تحقيق الأمن الغذائي.

وتم التوسع في العديد من الخدمات التي تقدمها الوزارة بشكل مباشر أو غير مباشر للفلاحين وأبرزها:

تفعيل منظومة الزراعات التعاقدية بالإعلان عن الأسعار قبل الزراعة

تمويل صغار الفلاحين والمربين فى المشروع القومى للبتلو بـ8 مليارات جنيه

تنفيذ القوافل البيطرية المجانية لعلاج رؤوس المواشى بحوالى 3186 قافلة بيطرية

زيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة للقمح من 40% بالسنوات الماضية إلى 100% الموسم الحالى

تدشين المشروع القومى لتطوير قصب السكر وإنشاء محطتى كوم أمبو ووادى الصعايدة

تسجيل ما يزيد عن 26 ألفا من الأعلاف وإضافاتها

تطوير 282 مركز تجميع ألبان ضمن 826 مركزا وإنشاء 41 أخرى

استيراد أكثر من 80 ألف عجلة عشار من السلالات عالية الإنتاجية

إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 210 وحدات بيطرية

زيادة اللقاحات البيطرية للدواجن من 200 مليون جرعة إلى 2 مليار جرعة سنوياً







