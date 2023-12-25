حصاد الحوار الوطنى.. توصيات مهمة لدعم ريادة الأعمال وزيادة تمكين الشباب

كتبت إيمان علي

يعد الحوار الوطنى منصة تكتسب ثقة التيارات السياسية المختلفة، ليكون المعبر عن خططهم وبرامجهم ومقترحاتهم لمواجهة التحديات فى القضايا المختلفة من تعليم وصحة وغيره، وذلك بعد ما شهده الحوار من سلسلة من المناقشات المتنوعة التى امتدت خلال الشهور الماضية التقت خلالها مختلف الأطياف الحزبية والمجتمعية، وكافة التيارات على مائدة واحدة لهدف ترتيب الأولويات الوطنية بمزيد من المساحات المشتركة والتوافق.

وحقق الحوار الوطني عدداً من المكاسب الفّعالة منذ انطلاقه، بمناقشة أكثر من 70 موضوعاً مختلفاً من أهم الموضوعات التي تهم المواطن المصري على مختلف المحاور والموضوعات بين السياسي والاقتصادي والمجتمعي، واستطاع الحوار استقبال مئات الآلاف من المشاركات من كافة أطياف الشعب المختلفة، مما ساهم في النجاح في تحقيق خلق حالة من الحوارات المجتمعية داخل كل مؤسسة وحزب وقرية، وإعلاء لغة الحوار بين مختلف التيارات السياسية والفكرية، وإحداث حراك إيجابي على مستوى الحياة السياسية المصرية، وتفعيل لجنة العفو الرئاسي واستمرار خروج عدد من المحكوم عليهم والمحبوسين على دفعات متتالية، وتطوير القدرة على إدارة الاختلاف لا الخلاف.

وجاء من بين التوصيات النهائية للجان المحور المجتمعى التى عقدت فى المرحلة الأولى من جلسات الحوار، إلى رئيس الجمهورية، ما يتعلق بقضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال.

وجاءت التوصيات فيما يخص قضية ريادة الأعمال كالآتى:

- إطلاق الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال في مصر

- ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع الشركات العاملة في مجال ريادة الأعمال لسهولة التعامل معها

- ضرورة ربط مشروعات تخرج الطلاب في الكليات والمعاهد والمدارس المعنية بريادة الأعمال مع التركيز على مشروعات ريادة الأعمال الزراعية لما ترتبط به من توفير الأمن الغذائي

- ضرورة وجود جهاز منظم لنشاط ريادة الأعمال

- التوسع في التعريف بثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الشباب والنشء على فهمها وتطبيقها من خلال المدارس ومراكز الشباب ووسائل الإعلام المختلفة

- زيادة الاهتمام بدعم ذوى الإعاقة في مجال ريادة الأعمال

- إنشاء صندوق استثمارى لدعم تمويل الشركات الناشئة

- التوسع في إقامة مشروعات ريادة الأعمال في المناطق الحرة الخاصة والعامة او تخصيص مناطق استثمارية لها بالنظر لما تتمتع به تلك المناطق من تيسيرات إجرائية واستثمارية