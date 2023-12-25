جولة فى شارع مصر بالأقصر بعد عام على افتتاحه لدعم مشروعات الشباب.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

مشروع شبابى بنكهة فتح أبواب الرزق والخير للجميع، وهو شارع مصر على طريق الجولى فيل بمدخل منطقة العوامية فى مدينة الأقصر، يحتفى بمرور عام كامل على إنشائه لخدمة الأسر والأهالى والسائحين فى ليالي الشتاء والصيف.

وفى هذا الصدد رصد "اليوم السابع" جولة شتوية ليلية داخل شارع مصر أحد المشروعات المتواجدة على بعد حوالى 5 دقائق فقط من قلب مدينة الأقصر، حيث يقدم المشروع دعما لشباب الأقصر بشتى أفكارهم فى المأكولات والمشروبات لضمان الرزق الحلال والمكان المميز المجهز لخدمة الجميع، وهو شارع مصر الذي يعتبر وجهة سياحية ومتنفس جديد لأهالي المدينة السياحة الأهم فى جنوب مصر، والذي مر على إقامته أكثر من عام كامل بعد تدشينه في نهاية العام الماضي 2022.

ويقول الشاب فواز موسى أحد الشباب العاملين فى شارع مصر، إنهم يقدمون الأكلات المكسيكية لأهالى الأقصر فى أولى العربات التى تم إنشاؤها وإقامتها داخل شارع مصر المشروع الشبابي المميز بوسط مدينة الأقصر، موضحاً أن المشروع فتح أبواب الرزق لكافة الشباب بتصميم وتنفيذ أفكارهم لخدمة الأسر والعائلات فى الأجواء الصيفية والشتوية ليلاً.

ويضيف فواز موسي لـ"اليوم السابع"، إن الشارع متواجد بمدخل مدينة الأقصر على طريق المسافرين بمنطقة الجولى فيل، ويخدم جميع الأهالي بجانب توافد السائحين خلال زيارتهم البر الغربى للإستمتاع داخله، موضحاً إنه يعتبر من أهم المشروعات لدعم الشباب والمخصص لوحدات الطعام المتنقلة بجزيرة العوامية بمدينة الأقصر، حيث تم تشغيله وافتتاح أول عربة طعام به في شهر سبتمبر عام 2022.

فيما صرح عبد الحميد صاحب مشروع مشويات بشارع مصر، إنه قام بعمل مشروعه بمشاركه زوجته وأبناؤه لتوفير الرزق الحلال لهم عبر عربته فى ذلك الشارع المميز، مقدماً الشكر لمحافظ الأقصر ورئيس المدينة وكافة المسئولين الذين شاركوا فى خروج الشارع بهذا المشهد المميز بعد مرور سنة على إنشاؤه لخدمة شباب الأقصر.

وعن خطوات التقدم للحصول على ترخيص عربة فى شارع مصر، قال صاحب العربة لـ"اليوم السابع"، إنه فى البداية يقوم بعمل فيش وتشبيه وشهادة صحية ويتوجه لمجلس مدينة الأقصر لتقديم طلب للحصول على موقع عربة في الشارع، ويقومون بمساعدته وتحديد المواصفات اللازمة للمشروع ويقوم بتنفيذها، ثم يسلمونه المكان المخصص له فى الشارع لينطلق فى أسرع وقت لعمل مشروعه المستقبلي.

فيما إنه مع بدء الفكرة والمشروع فى سبتمبر 2022، أصدر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر قراراً بتحديد عدد من الأماكن والمواقع بمراكز ومدن المحافظة لإقامة وحدات الطعام المتنقلة بها بشكل حضارى منظم وبما لا يعيق حركة المرور، وذلك فى إطار سعى الدولة إلى تشجيع الشباب على إنشاء المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتنفيذاً للقانون رقم 92 لسنة 2018 الخاص بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.

كما يتابع اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر بصورة دورية كافة تفاصيل توفير الدعم اللازم للشباب فى شارع مصر بطريق الجولى فيل، موضحاً إن شارع مصر بمدخل جزيرة العوامية يقع على طريق المسار السياحي، وقد أصبح قبلة مميزة لأهالي الأقصر لقضاء وقت عائلي أو التنزه مع الإستمتاع بالمأكولات والمشروبات والجلوس في مناطق مفتوحة.

وحول كيفية ترخيص عربات الطعام المتنقلة في مدينة الأقصر، أكد رئيس مدينة الأقصر، إنه يتم إتباع الخطوات التالية:- (تجهيز الأوراق المطلوبة: صورة البطاقة الشخصية، الصحيفة الجنائية، شهادة الخدمة العامة، شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء، شهادة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء واستيفاء الشروط الصحية، شهادة صحية للعاملين بالعربة - تقديم الأوراق المطلوبة للمركز التكنولوجي بمدينة الأقصر، ومقره بالعوامية - تسديد رسوم الترخيص لا تتجاوز 5 ألاف جنيهًا سنوياً تسدد نقداً أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكتروني - مدة ترخيص عربة الطعام 3 سنوات قابلة للتجديد - تجهيز السيارة لمعاينتها بواسطة هيئة سلامة الغذاء بمنطقة النجع الطويل - انتظار الموافقة والحصول على الترخيص خلال أيام).



أسر الأهالى خلال استمتاعهم داخل شارع مصر



اقبال المواطنين على عربات شارع مصر



إقبال المواطنين للسهر داخل شارع مصر يومياً



إقبال المواطنين يومياً على شارع مصر



الأسر والعائلات تستمتع داخل شارع مصر



الأهالى خلال قضاء السهرات فى شارع مصر



السياح والأهالى يستمتعون داخل شارع مصر بالأقصر



العربات الشبابية فى شارع مصر بالأقصر



أهالى الأقصر يستمتعون داخل شارع مصر



توافد مميز من الأسر بالأقصر داخل شارع مصر



جانب من أفكار الشباب بشارع مصر



جانب من الاقبال على عربات المأكولات بشارع مصر



جانب من التوافد اليومى داخل شارع مصر بالأقصر



جولة داخل شارع مصر بمدينة الأقصر بعد مرور سنة على إفتتاحه



رئيس مدينة الأقصر يتفقد عربات الطعام المتنقلة بشارع مصر



شارع مصر متنفس مميز لأهالى الأقصر