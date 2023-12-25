جهود مكثفة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بأسوان

أسوان- صلاح المسن

استمراراً للجهود المبذولة للتطوير والارتقاء بالمظهر الحضارى مع الحفاظ على أملاك الدولة شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على تكثيف الجهود والأنشطة اليومية ومواصلة الحملات المكبرة لإزالة كل التعديات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن ، مكلفاً بأن يتوازى مع ذلك رفع الإشغالات والإرتقاء بمستوى النظافة العامة ، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال التجميل والتشجير وتنسيق المسطحات الخضراء والدهانات ورفع كفاءة منظومة الإنارة .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بإزالة 4 حالات تعدى بقريتى الطوناب والرمادى بإجمالى مساحة 471 م2 ، وذلك بواسطة معدات الوحدة المحلية ، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنظيم حملة مكبرة إستهدفت إزالة فورية بمساحة 400 م2 بنطاق حى جنوب بإشراف من محمد حسين نائب رئيس المدينة ، وعلاء آدم رئيس الحى ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين ، وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بإزالة حالتى تعدى بمساحة 537.5 م2 بنطاق قرية الكفور ، وناحية سبيل العرب بالتنسيق مع الإصلاح الزراعى ، وتوازى مع ذلك قيام الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بتنفيذ أعمال إزالة الحشائش بالمجرى النهرى ضمن خطة وزارة الرى ممثلة في إدارة حماية النيل لتسهيل حركة العبارات واللنشات ، كما تم قص وتهذيب الأشجار بمنطقة الشيخ طلحة ، لتسهيل الحركة المرورية للمركبات ، فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بقيادة محمد عبد العزيز بتنفيذ أعمال كنس الشوارع ورشها بالمياه ، مع جرد الأتربة وتهذيب الأشجار بالمدينة وضواحيها.