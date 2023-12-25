جنود نيجيريون يقتلون 14 متمردا وينقذون الضحايا المختطفين

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أكد الجيش النيجيري، أن قواته قتلت 14 متمردا وأنقذت 13 ضحية مختطفة، بعدما قامت القوات بهجمات منسقة في ولايتي النيجر وكادونا لتطهير عدة مخابئ للمتمردين والمتطرفين، مما أدى إلى التخلص من العديد منهم.



وأوضح القائم بأعمال نائب مدير علاقات الجيش بالفرقة الأولى بالجيش النيجيري، موسى يحيى، في بيان اليوم الاثنين أن القوات قتلت المتمردين استمرارا للعمليات التي تقوم بها الفرقة الأولى من الجيش النيجيري لتخليص المنطقة من مسئولية المتطرفين العنيفين والمتمردين والعناصر الإجرامية.



وأضاف أن القوات ذات الجاهزية العالية نفذت هجمات منسقة في ولايتي كادونا والنيجر وتم تطهير عدة مخابئ للمتمردين والمتطرفين العنيفين، مما أدى إلى "تحييد العديد منهم واستعادة كبيرة للمختطفين".



وقال يحيى، إن القوات عثرت على أسلحة نارية ودراجة نارية واحدة بعدما توجهت إلى معسكر زعيم المتمردين علي كشالا الذي تمت تصفيته، حيث فر جنوده عند اقتراب القوات، مشيرا إلى أن تفتيش المعسكر أدى إلى إنقاذ 13 من ضحايا المختطفين، جميعهم من الذكور الذين كشفوا عن تعرضهم للاختطاف في النيجر في 13 أكتوبر الماضي.



وقال يحيى، إن الأشخاص الذين تم إنقاذهم أُحيلوا إلى منشأة طبية عسكرية لتلقي الرعاية الطبية ومن ثم تم لم شملهم مع عائلاتهم.