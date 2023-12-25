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تكليف الدكتورة سلوى العوادلى قائما بعمل عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 01:42 م
تكليف الدكتورة سلوى العوادلى قائما بعمل عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الدكتورة سلوى العوادلى قائم بعمل عميد إعلام القاهرة
كتب ـ محمد صبحى

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أصدر الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ، قرارا بتكليف الدكتورة سلوى العوادلى وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب بمنصب قائم بعمل عميد الكلية خلفا للدكتورة حنان جنيد عميد الكلية.

ووجه الدكتور الخشت، الدكتورة سلوى العوادلى بضرورة أن يكون العمل داخل كلية الإعلام خلال الفترة المقبلة في إطار بيئة العمل المؤسسي، وفي إطار تحقيق الإنصاف والرضا الوظيفي، والتواصل الإيجابي مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب والإداريين، وأن تكون الأولوية للعمل بروح الفريق في بيئة عمل إيجابية، والتأكيد على استقرار العملية التعليمية وتطبيق معايير الجودة، وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة كجامعة من جامعات الجيل الرابع، والتعاون مع مختلف أطراف المنظومة الأكاديمية، علاوة على تحسين مستوى الأداء في إنجاز الخطط وتحقيق المستهدفات.

 

 

 







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محمد الخشت




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