تكريم المتميزين من أعضاء النيابة الإدارية بحضور المستشار حافظ عباس.. صور

كتب عبد الله محمود

شهدَ المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية ، اليوم الإثنين بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية، احتفالية تكريم المتميزين المستشارين أعضاء الجهات والهيئات القضائية.

جاء ذلك بتشريف القضاة والمستشارين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ورموز وقيادات وزارة العدل.

فيما صاحب المستشار حافظ عباس خلال فعّاليات الاحتفالية وفداً رفيع المستوى ضم كلاً من: المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، والمستشارة زينب صادق، والمستشار أحمد عبد اللطيف، والمستشار عبد الله فتوح، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وشَمَلَ التكريم كلاً من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية الآتي أسمائهم - بترتيب القرار-:

أولاً: تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية:

رانيا ماهر سلامة المهدي - رئيس نيابة (أ).

المستشار أحمد علي صديق برهام - وكيل عام أول.

وأحمد عطا أحمد دسوقي شحاتة - رئيس نيابة (ب).

ثانيًا: تكريم المستشار عمر مروان - وزير العدل:

المستشار باسم أحمد محمد أحمد الهجرسي - وكيل عام.

والمستشارة إيمان عادل فهيم محمد عزب - رئيس نيابة (أ).

والمستشارة هويدا أحمد عبد الله حفني أحمد - معاون نيابة.

والمستشارة نور الهدى محمود محمد عبد الحميد وكيل عام.

والمستشار أحمد محمود أحمد محمد السيد موسى - رئيس نيابة (ب).

والمستشارة مريم ممدوح يوسف عوض عبد السيد- رئيس نيابة (أ).

والمستشارة ندى عزت حافظ أحمد معاون نيابة.