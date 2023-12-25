تفاصيل خطة تطوير مسار ترعة المريوطية بمنطقة كوبرى الصحابة

كتبت - مرام محمد

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مدير مديرية الإسكان بالبدء في تأهيل ورفع كفاءة وتجميل الممشى أعلى ترعة المريوطية بالقطاعات المنتهي تغطيتها بمنطقة كوبرى الصحابة، وذلك بالتزامن مع انتهاء أعمال تغطية وتأهيل مسار الترعة بدءًا من منطقة كوبري الصحابة وحتى شارع الشيشيني بحي الهرم.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية تفاصيل خطة تطوير ترعة المريوطية بالقطاعات المنتهى تغطيتها بمنطقة كوبرى الصحابة، أسوة بما تم تنفيذه بالقطاعات السابقة لتحقيق الشكل الحضاري للممشى بالكامل.

تقسم مسارات العمل الجارية بالمشروع، على النحو الآتي: ابتداءً من كوبري الشيشيني حتى كوبري فلفلة بطول 650 مترًا، ومن كوبري فلفلة حتى الطريق الدائري بطول 1300 متر، والقطاع الثالث حتى كوبري المنشية بطول 500 متر، والقطاع الأخير حتى كوبري الصحابة بمنطقة منشأة البكاري.

ومن المقرر أن يشهد مسار الترعة بالقطاعات المنتهي تغطيتها بدءًا من كوبري الصحابة بالاتجاه القادم من الطريق الدائري، إنشاء ساحات انتظار ومواقف سرفيس حضارية ومراكز خدمية وتجارية، عبارة عن محال تجارية ومطاعم ونقاط ترفيهية وممشى حضاري بطول المسار وغرف للإدارة، على أن تشمل الأعمال النهوض الحضاري بالمناطق المحيطة وتنفيذ مخططات مرورية لتحسين الحركة بها.

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على كل الجهات المعنية بالإسراع من وتيرة العمل لتسليمها وفق الجداول المحددة، وذلك في إطار تنفيذ خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية المؤدية إلى المناطق الأثرية والمتحف المصري الكبير، موجهًا بضرورة الالتزام بالتصميمات الهندسية والرؤية الحضارية المتفق عليها.

يُذكر أن أعمال التطوير بمسار ترعة المريوطية، في المنطقة المحصورة ما بين شارع الملك فيصل وكوبري الشيشيني شهدت إنشاء مجمع خدمات حضاري يضم 20 بارتشين نموذجي لمطاعم وكافيهات بمساحات مختلفة، بالإضافة إلى مواقف سرفيس وساحات انتظار مزودة بدورات مياه ومكاتب إدارية وخدمات إنارة تجميلية وأماكن للجلوس، وذلك بإجمالي طول 650م.