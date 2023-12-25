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تفاصيل حالة الطقس غدا الثلاثاء بكافة أنحاء البلاد.. إنفوجراف

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 11:16 م
تفاصيل حالة الطقس غدا الثلاثاء بكافة أنحاء البلاد.. إنفوجراف تفاصيل حالة الطقس غدا الثلاثاء بكافة أنحاء البلاد
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
كما يشهد غدا طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد،  بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.
 
ومتوقع غدا أيضا أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث (30% تقريبا)، ونشاط رياح أحياناً على مناطق القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وحالة البحرين ، البحر المتوسط خفيف معتدل وارتفاع الموج (1: 1.5 متر)، والبحر الأحمر خفيف معتدل وارتفاع الموج (1.75:1 متر).
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 13.
 
 
طقس الثلاثاء
طقس الثلاثاء
 






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