"تعليم الإسكندرية" تكرم الطالب الحاصل على المركز الأول بمسابقة المهارات

قام الدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بتكريم الطالب نصر محمد كمال بالمدرسة الثانوية الفنية لمياة الشرب والصرف الصحى بإدارة العامرية لحصوله على المركز الأول جمهورى فى المسابقة الوطنية للمهارات مصر.

جاء ذلك فى إطار اهتمام القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التعليم الفنى وإنشاء العديد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتخريج فنى ماهر مبتكر مواكب لسوق العمل المحلى والدولى، وفى ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإثابة وتكريم المتميزين من الطلاب والمعلمين.

وذلك بحضور أمل حسان مدير عام التعليم الفنى وهشام عثمان مدير عام إدارة العامرية وياسر متولى مدير مدرسة المياه والصرف الصحى.

وأوضح " وكيل الوزارة أن المسابقة أقيمت كجزء من استعداد مصر للمشاركة فى المسابقة العالمية للمهارات WorldSkills فى مدينة ليون بفرنسا فى سبتمبر2024، وقد تم إجراء اختبارات المرحلة الأولى للمسابقة فى 15 مهارة مختلفة مثل مهارات تكنولوجيا المياه والطاقة المتجددة وإدارة أنظمة شبكات تكنولوجيا المعلومات وصناعة المجوهرات والخراطة باستخدام برمجة الحاسوب،وتعمل هذه المسابقة على صقل المواهب لدى الطلاب من خلال رعايتهم وتدريبهم على الإبداع والابتكار من خلال تزويدهم بالوسائل المعرفية التى تؤهلهم للتفوق فى مسيرتهم المهنية من أجل المساهمة بشكلٍ فعّال فى بناء الدولة وتحقيق ريادتها فى مختلف مجالات التنمية.

وأكّد مدير المديرية على تقديم كافة سبل الدعم لنصر ولجميع الطلاب المتميزين، فهم حملة راية الجمهورية الجديدة لمصر المستقبل، مُشددًا على ضرورة بذل المزيد من الجهد وامتلاك مهارات البحث العلمى للاستمرار على منصات التتويج.