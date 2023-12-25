تعرف على مستشفى الطوارئ ومبنى العيادات بجامعة كفر الشيخ.. تضم 690 سرير إقامة

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت محافظة كفر الشيخ، خلال العشر سنوات الماضية، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، نهضة فى كل المجالات، بشكل عام وفيما يتعلق بقطاع الصحة بشكل خاص، فقد شهدت هذه الفترة، الانتهاء من عدد من المستشفيات، ونسلط الضوء على القطاع الطبى بجامعة كفر الشيخ، فجرى إنشاء مستشفى الطوارئ ومبنى العيادات بجامعة كفر الشيخ، وهناك استعدادات مكثفة لافتتاحها خلال الفترة المقبلة، الأمر الذى حقق طفرة فى المنظومة الصحية بكفر الشيخ، وساهم فى الارتقاء بها، ووصل حجم ما ضخه فى منظومة إنشاء وتشييد المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الريفية بالمحافظة، أكثر من 10 مليارات جنيه.

وقال دسوقى، جارى إنشاء مستشفيات الطوارئ بالمحافظات المجاورة، مؤكداً أن التكلفة الإجمالية لمستشفى الطوارئ تبلغ مليار و600 مليون جنيه شاملة التجهيزات، مشيرًا إلى أن المشروع سيقدم خدمة طبية متميزة لمحافظات الدلتا كما يعد مشروعا قوميا لمحافظة كفر الشيخ وفيما يلى أبرز معلومات عن المستشفى والعيادات:

1- مبنى مستشفى الطوارئ بجامعة كفر الشيخ يتكون من دور أرضى و8 أدوار علوية متكررة.

2- مسطح المستشفى يصل إلى 45 ألف متر مسطح.

3- يحتوى المبنى على دور كامل لاستقبال الطوارئ مجهز بغرفة عمليات وعنابر وقسم عناية مركزة داخلية.

4- يحتوى المبنى على 690 سرير إقامة.

5- كما يحتوى على 87 أسرة عناية مركزة.

6- ويحتوى على 30 حضانة أطفال، و10 أسرة من العناية المركزة للأطفال.

7- يشتمل المبنى على 16 غرفة عمليات كبرى.

8- ويضم 8 غرف عمليات أخرى صغرى.

9- قسم الغسيل الكلوى يضم 4 صالات يوجد بها 53 سريرًا للغسيل الكلوى وبه غرفة للعزل.

10- ويضم المستشفى وحدة لمعالجة المياه.

11- يضم المبنى قسم لتفتيت الحصوات والمعامل وقسم للأشعة بمختلف أنواعها.

12- كما يضم قسم لمعالجة الحروق وقاعتين للمحاضرات تتسع الواحدة إلى 110 مقعد ومحطة للغازات الطبية.

13- مبنى العيادات الخارجية يتكون من أرضى و8 أدوار متكررة.

14- مساحة مبنى العيادات الدور الأرضى 2200م2 بمساحة الدور المتكرر 2200م2 وإجمالى مساحة المشروع 20000م2.

15- يضم " 48 " عيادة، و"2 " غرفة للأشعة " أشعة فوق صوتية – أشعة سينية ".

16- كما يضم "12 " مدرج بسعة 100 فرد بإجمالى 1200 فرد.

17- ويضم مبنى العيادات 4 غرفة استراحة أطباء، و12 صالة تشريح تعليمى، والمحولات والمولدات المركزية للمستشفيات الجامعية، وخدمات عامة " صيدلية مركزية، معامل، غرف إدارية ".