تصدير 47 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا البحرى إلى الصين

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 61000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 865 شاحنة و90 سيارة.

وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 384 شاحنة و70 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 58000 طن بضائع، 481 شاحنة و20 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة بينما تغادر العبارة امل فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة GENCO PICARDY قادمة من الهند والسفينتين بوسيدون اكسبريس وامل.

وغادرت السفينة DIVA وعلى متنها 47000 طن فوسفات إلى الصين وثلاث سفن وهى امل، دليلة وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 1910 طن بضائع و270 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1435 راكبا بموانيها.