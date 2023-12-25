تحصين 270 ألف رأس ماشية للوقاية من الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالمنيا

قال الدكتور فتحى عبد العال مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا، أنه فى إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والتى بدأت أعمالها فى 19 نوفمبر 2023م قامت المديرية عن طريق 120 لجنة فرعية و4 لجان مركزية خلال الأربع أسابيع الماضية من الحملة وحتى 24 ديسمبر بتحصين 270 ألف رأس من الماشية أبقار وجاموس وأغنام وماعز وترقيم وتسجيل 13 ألف رأس ماشية، وقد تلاحظ زيادة عدد الرؤوس المحصنة عن مثيلتها فى العام السابق.

وأشار مدير المديرية إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وتم عقد 223 ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرض وأعراضه، ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة.

و أضاف مدير مديرية الطب البيطرى أن لجان التحصين باشرت عملها فى المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدا بإقبال المواطنين للحملة نظرا لزيادة الوعى البيطرى لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

وذلك بتوجيهات من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى واللواء إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض.