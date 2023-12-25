اليوم السابع
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الإثنين، 25 ديسمبر 2023 06:29 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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بدء تنفيذ مشروع مبنى إدارة ديرب نجم التعليمية في الشرقية

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 06:00 ص
بدء تنفيذ مشروع مبنى إدارة ديرب نجم التعليمية في الشرقية ديوان محافظة الشرقية - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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قال أحمد ضاحي رئيس مدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، إنه تم البدء في مشروع إنشاء إدارة تعليمية جديدة بجوار مجمع المصالح الحكومية الجديد، وأوضح رئيس المدينة، أن أعمال الحفر في المرحلة الأولى،  تحت إشراف الهيئة العامة للأبنية التعليمية باعتبارها استشاري تنفيذ، وتقوم شركة  للمقاولات باعمال الحفر باعتبارها الشركة المنفذة.
 
حيث ستقام الادارة الجديدة على مساحة 546 م2 وتتكون من دور ارضي واربعة طوابق على ارض املاك دولة تابعة لرئاسة المركز، مشيرا الي انه شدد على العمل بالخطة الموضوعة وموعد الانتهاء من أعمال الحفر طبقا للجدول الزمني المحدد ،للدخول في المرحلة التالية،ذلك تنفيذا  لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لمتابعة كافة الاعمال الانشائية للوقوف على نسب التنفيذ وموعد الانتهاء.






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