انهيار جزئى لمنزل مكون من 3 طوابق بالمحلة ولجنة هندسية تجرى أعمال المعاينة

الغربية مصطفى عادل

شهدت منطقة سوق اللبن التابعة لحى أول المحلة، حدوث انهيار جزئى لمنزل مكون من 3 طوابق، وتم اخلاء المنزل من سكانه خشية تعرضهم للأذى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا بحدوث انهيار جزئى لمنزل قديم بمنطقة سوق اللبن.

انتقلت شرطة النجدة ومسئولى حى أول المحلة، برئاسة المحاسب علاء وجيه نائب رئيس الحى، ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وتم إخلاء المنزل من سكانه خشية انهياره فى أى وقت.

تم فرض كردون أمنى فى محيط المنزل، على أن يتم إزالة الأجزاء المعرضة للانهيار فى أى وقت، لحين صدور القرار بشأن المنزل، وتم إخطار الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.