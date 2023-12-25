اليوم السابع
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انطلاق 12 مركبة إسعاف من خان يونس لإجلاء جرحى من شمال قطاع غزة

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 01:39 م
انطلاق 12 مركبة إسعاف من خان يونس لإجلاء جرحى من شمال قطاع غزة غزة
محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، بانطلاق 21 مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني من خان يونس لإجراء عدد من الطواقم والمتطوعين والجرحى في شمال قطاع غزة.

وذكرت مراسلة القناة في خبر عاجل: "مستوطنون يطلقون النار على مزارعين فلسطينيين في نابلس.. وقوات الاحتلال تقتحم بلدة يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، لليوم الـ 80 على التوالي، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

وتشن قوات الاحتلال، منذ 7 أكتوبر الماضي، حربًا مدمرة على قطاع غزة، ما أدى حتى الآن إلى أكثر من 80 ألفًا ما بين شهيد ومفقود وجريح، 70% منهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن تدمير مئات آلاف الوحدات السكنية والتهجير القسري لنحو 2 مليون نسمة من الشمال إلى الجنوب.

 

 

 







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