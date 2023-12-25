اليوم السابع.. توجيهات رئاسية بالاستمرار فى تطوير بحيرات مصر

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، وأهمها توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، الحكومة بالاستمرار فى جهود تطوير جميع البحيرات على مستوى الجمهورية.

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ولى العهد السعودى يهنئ الرئيس السيسى بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة..

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الإثنين، اتصالا هاتفيا من الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية. وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن ولى العهد السعودى قدم التهنئة لأخيه الرئيس السيسى على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.



2023 عام الذهب لـ نور الشربينى وعلى فرج بطلى الإسكواش

أنهى الثنائى المصرى، على فرج لاعب وادى دجلة، ونور الشربينى لاعبة سبورتنج، عام 2023 متصدرين التصنيف العالمى بأرقام قياسية جديدة، بعدما توج الثنائى بالعديد من الألقاب الكبرى فى اللعبة على مدار العام الجارى، ليتوجا مجهود 2023 بالتربع على عرش نجوم اللعبة.

تخفيض 25% .. جهود حكومية متواصلة لتأمين غذاء المصريين



تواصل الحكومة جهودها لضبط أسعار السلع الغذائية، وخلال الفترة من منتصف أكتوبر وحتى الآن عملت الحكومة على تسريع الإفراج عن الخامات الإنتاجية المتراكمة فى الموانئ والتى تدخل فى صناعة الأغذية.

"التعليم العالى" تواصل الاستعدادات لإنشاء 17 جامعة تكنولوجية



تولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا بتوفير مسارات التعليم الجامعى وتنوعه، وهو ما يظهر واضحا من استحداث مسار الجامعات التكنولوجية التى تأتى فى مقدمة أولويات الرئيس السيىسى.

تنفيذ 9 آلاف وحدة سكنية خضراء "سكن لكل المصريين" بحدائق العاصمة



تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، موقف تنفيذ 9000 وحدة سكنية بـ402 عمارة ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمشروع الإسكان الأخضر، وذلك استكمالا لتنفيذ مجتمعات عمرانية جديدة من الجيل الرابع.