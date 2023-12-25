المجلس التنفيذى لمحافظة قنا يوافق على المخطط التفصيلى لمركزى قفط وقوص

قنا صابر سعيد

ترأس اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حمودة، السكرتير العام، ومحمد صلاح ابوكريشة السكرتير العام المساعد، وأنور ياسين، مدير إدارة شئون المجالس، و القيادات التنفيذية.

وقال عمر عبد الباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن المجلس وافق علي إطلاق اسم الشهيد رمضان محمد الصادق، علي المدرسة الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة فرشوط التعليمية، تقديرا لتضحياته في حماية مقدرات الوطن، كما وافق المجلس علي المخطط التفصيلي الخاص بمدينة قوص بأجمالي مساحة 1149.45 فدان ومدينة قفط بأجمالي مساحة 430 فدانا وذلك تمهيدا لاعتمادهما من محافظ قنا بعد عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، ثم يُنشر في الجريدة الرسمية لبدء التطبيق حتي يتم تمكين المواطنين التعامل على مناطق الامتداد العمراني وقيود الارتفاع وكذلك استكمال باقى المشروعات الواردة بالمخطط الاستراتيجي.

وأضاف عبد الباقي، أن المجلس وافق علي تعديل جزء من المخطط التفصيلى لقرية الشيخية التابعة لمركز قفط ، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعـة حفاظًا على الملكيات الخاصة مع الإلتزام بتطبيق الاشـتراطات البنائيـة والتخطيطيـة الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة، وأحكام القانون رقـم 119 لـسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمـد.