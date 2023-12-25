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القاهرة الإخبارية: 95 شهيدا فى مجزرة الاحتلال بمخيم المغازى بقطاع غزة

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 03:27 م
القاهرة الإخبارية: 95 شهيدا فى مجزرة الاحتلال بمخيم المغازى بقطاع غزة غزة
محمد عبد العظيم

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بسقوط 95 شهيدا في مجزرة الاحتلال بمخيم المغازي، وقصف مدفعي إسرائيلي يستهدف شرق رفح وخان يونس.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، لليوم الـ 80 على التوالي، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

وتشن قوات الاحتلال، منذ 7 أكتوبر الماضي، حربًا مدمرة على قطاع غزة، ما أدى حتى الآن إلى أكثر من 80 ألفًا ما بين شهيد ومفقود وجريح، 70% منهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن تدمير مئات آلاف الوحدات السكنية والتهجير القسري لنحو 2 مليون نسمة من الشمال إلى الجنوب.

 







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