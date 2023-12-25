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الفصائل تدمر دبابة إسرائيلية من مسافة صفر وتقتل عددا من جنود الاحتلال بغزة

الإثنين، 25 ديسمبر 2023 10:04 م
الفصائل تدمر دبابة إسرائيلية من مسافة صفر وتقتل عددا من جنود الاحتلال بغزة دبابه إسرائيلية
كتب عبد الوهاب الجندى

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نشرت الفصائل الفلسطينية، فيديو لعنصر من المقاومة أثناء تدميره لدبابة إسرائيلية متحركة من مسافة صفر، من خلال زراعة عبوة ناسفة من نوع شواظ.

كما تمكن قناصو المقاومة من قتل قناص إسرائيلي متمركز في إحدى المنازل بقطاع غزة، فضلا عن تدمير العديد من الآليات وقتل الجنود في محاور القطاع.

وظهر في الفيديو المصور التي نشرته الفصائل الفلسطينية، أسلحة تمكنوا من السيطرة عليها من جنود الاحتلال الإسرائيلي.

من ناحية أخرى، أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة فى غزة الدكتور أشرف القدرة في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، بارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 20 ألفًا و674 شهيدًا و54536 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي.

 







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